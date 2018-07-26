"Рома" определилась с альтернативой Малкому

"Рома" определилась с альтернативой бразильскому вингеру Малкому, который был одной из главных трансферных целей клуба.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, после неудачи в переговорах по южноамериканцу, который отдал предпочтение каталонской "Барселоне", "волки" планируют предпринять попытки подписать полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

Напомним, "Рома" хочет получить Месси в качестве компенсации за срыв трансфера Малкома. | soccernews.ru