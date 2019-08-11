"Рома" определилась с будущим Джеко
Наставник "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что не желает расставаться с форвардом Эдином Джеко.
"Джеко необходим команде. Сейчас мы не думаем о его продаже, я рассчитываю на него в новом сезоне", - приводит слова Фонсеки Goal.com.
Напомним, что главным претендентом на 33-летнего боснийца является "Интер". Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Джеко провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17