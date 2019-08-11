"Рома" определилась с будущим Джеко

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что не желает расставаться с форвардом Эдином Джеко.

"Джеко необходим команде. Сейчас мы не думаем о его продаже, я рассчитываю на него в новом сезоне", - приводит слова Фонсеки Goal.com.

Напомним, что главным претендентом на 33-летнего боснийца является "Интер". Трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джеко провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

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