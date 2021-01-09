"Рома" определилась с будущим Мхитаряна

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"Рома" определилась с будущим Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с римским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, стороны уже согласовали условия нового договора, рассчитанного до июня 2022 года.

Действующее соглашение между армянским хавбеком и "волками" истекает по завершении этого сезона.

31-летний Мхитарян выступает за "Рому" с сентября 2019 года, сыграл 48 матчей, забил 18 голов и сделал 15 ассистов.

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