"Рома" определилась с будущим Мхитаряна

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"Рома" определилась с будущим Мхитаряна

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может остаться в команде, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, римский клуб решил продлить с игроком контракт, истекающий в июне этого года.

Сейчас стороны ведут переговоры об условиях нового соглашения до конца следующего сезона.

В нынешней кампании 33-летний Мхитарян сыграл за "Рому" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

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