"Рома" определилась с будущим Мхитаряна
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян может остаться в команде, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, римский клуб решил продлить с игроком контракт, истекающий в июне этого года.
Сейчас стороны ведут переговоры об условиях нового соглашения до конца следующего сезона.
В нынешней кампании 33-летний Мхитарян сыграл за "Рому" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
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