"Рома" определилась с будущим Моуринью

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"Рома" определилась с будущим Моуринью

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью продолжит работать с командой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, несмотря на серию неудовлетворительных результатов, португальцу не грозит увольнение.

58-летний тренер пользуется огромной поддержкой со стороны руководства "волков" и владельцев клуба.

Моуринью возглавил "Рому" в мае, заключив контракт до 2024 года.

Римляне идут на восьмом месте в таблице Серии А, набрав 25 очков в 16 турах. Также команда вышла в плей-офф Лиги Конференций.

Не пропустите: Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме". | http://soccernews.ru
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