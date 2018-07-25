"Рома" определилась с ценой на Эль-Шаарави

"Рома" намерена расстаться с нападающим Стефаном Эль-Шаарави, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, римский клуб хочет получить за футболиста не менее 16 миллионов евро. Главным претендентом на футболиста является "Торино".

В прошлом сезоне 25-летний Эль-Шаарави сыграл за "Рому" 44 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.

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