"Рома" определилась с главной трансферной целью лета

Нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди станет игроком "Ромы".

По данным итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 23-летний итальянец рассматривается в римском клубе как приоритетная трансферная цель римского клуба.

В сезоне-2017/18 Берарди принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забив пять голов и сделав две голевые передачи.

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