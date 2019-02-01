"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды

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"Рома" определилась с кандидатом на пост тренера команды

"Рома" вовсю занимается поиском замены для наставника команды Эусебио Ди Франческо.

Как сообщает II Messaggero, новым тренером "волков" должен стать Кристиан Пануччи, ныне работающий в сборной Албании.

Отметим, что боссы "Ромы" недовольны результатами команды, поэтому и задумались о смене тренера.

Пануччи в своей карьере футболиста выступал за "Рому" с 2001 по 2009 год.

"Рома" после 21 тура идет на 5-м месте в Серии А и отстает от лидирующего "Ювентуса" на 25 очков.

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