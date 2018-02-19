"Рома" определилась с кандидатом на замену Алиссону

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"Рома" определилась с кандидатом на замену АлиссонуИтальянская "Рома" определилась с потенциальным кандидатом на замену своему голкиперу Алиссону, в услугах которого заинтересованы сразу несколько европейских грандов.

Так, по сведениям известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, альтернативой своему "первому номеру" в стане "волков" определили вратаря шведского "Треллеборга" Марко Йоханссона, права на которого принадлежат "Мальме".

Напомним, "Ливерпуль" выбыл из борьбы за Алиссона. | soccernews.ru

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