"Рома" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

Теги ромареал мадридматео ковачич

"Рома" определилась с приоритетной трансферной целью на лето

"Рома" определилась с приоритетной трансферной целью на следующее лето, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, спортивный директор "волков" Рамон Мончи настаивает на покупке полузащитника "Реала" Матео Ковачича. Представители римского клуба уже связывались с коллегами из Мадрида, чтобы проинформировать их о намерении переманить 23-летнего хорвата.

В этом сезоне Ковачич сыграл за "сливочных" всего 17 матчей и сделал 2 ассиста.

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