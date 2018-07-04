"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону

"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Алиссону, который с большой долей вероятности сменит команду этим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае расставания с бразильцем, "волки" предпримут попытки подписать вратаря каталонской "Барселона" Яспера Силлессена, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, "Рома" сделала последнюю попытку сохранить Флоренци. | soccernews.ru