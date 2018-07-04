"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону

Теги ромабарселонаяспер силлессеналиссон

"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Алиссону, который с большой долей вероятности сменит команду этим летом.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, в случае расставания с бразильцем, "волки" предпримут попытки подписать вратаря каталонской "Барселона" Яспера Силлессена, трансфер которого оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, "Рома" сделала последнюю попытку сохранить Флоренци. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Моджи: "Роналду уже прошел медобследование в "Ювентусе" и подписал предварительный контракт"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов