"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону

Теги ромаалиссонбарселонаяспер силлессенчелси

"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Алиссону, который в ближайшее время станет игроком "Ливерпуля".

Так, по сведениям AS, альтернативой бразильцу "волки" определили второго вратаря каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена.

В прошлом сезоне 29-летний голландец пропустил 3 мяча в 10 матчах за свой клуб. "Барселона" уже оценила его трансфер в 30 миллионов евро.

Напомним, другим кандидатом на замену Алиссону считается Робин Ольсен. | soccernews.ru

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