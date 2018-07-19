"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену Алиссону

"Рома" определилась с приоритетным кандидатом на замену своему голкиперу Алиссону, который в ближайшее время станет игроком "Ливерпуля".

Так, по сведениям AS, альтернативой бразильцу "волки" определили второго вратаря каталонской "Барселоны" Яспера Силлессена.

В прошлом сезоне 29-летний голландец пропустил 3 мяча в 10 матчах за свой клуб. "Барселона" уже оценила его трансфер в 30 миллионов евро.

Напомним, другим кандидатом на замену Алиссону считается Робин Ольсен. | soccernews.ru