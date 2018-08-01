"Рома" определилась с размером предложения по Промесу

"Рома" определилась с размером своего предложения по вингеру московского "Спартака" Квинси Промесу, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, за 26-летнего игрока "красно-белых" "волки" будут готовы выложить 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак".

Напомним, "Спартак" оценивает Промеса в 35 миллионов евро. | soccernews.ru