"Рома" определилась с размером предложения по Промесу

Теги спартак москваромаквинси промес

"Рома" определилась с размером предложения по Промесу"Рома" определилась с размером своего предложения по вингеру московского "Спартака" Квинси Промесу, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, за 26-летнего игрока "красно-белых" "волки" будут готовы выложить 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 21 мяч и сделал 10 результативных передач в 38 матчах за "Спартак".

Напомним, "Спартак" оценивает Промеса в 35 миллионов евро. | soccernews.ru

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