"Рома" определилась с условием для трансфера Джеко в "Ювентус"

Римская "Рома" не продаст боснийского нападающего Эдина Джеко в туринский "Ювентус", если не найдет ему замену, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для римского клуба является хорватский нападающий Марио Манджукич, который является свободным агентом. Таким образом, форвард может достаться "волкам" бесплатно.

34-летний Манджукич ранее выступал за "Аль-Хилаль", "Ювентус", "Вольфсбург", "Баварию" и "Атлетико".

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