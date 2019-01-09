"Рома" определилась с заменой для Дженгиза Ундера
"Рома" определилась с заменой для своего вингера Дженгиза Ундера, который близок к уходу в один из европейских топ-клубов.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" решили заменить 21-летнего турка полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.
На подписании 21-летнего украинца лично настаивает спортивный директор "джаллоросси" Рамон Мончи.
В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8