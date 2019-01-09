"Рома" определилась с заменой для Дженгиза Ундера

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"Рома" определилась с заменой для Дженгиза Ундера

"Рома" определилась с заменой для своего вингера Дженгиза Ундера, который близок к уходу в один из европейских топ-клубов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "волки" решили заменить 21-летнего турка полузащитником киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.

На подписании 21-летнего украинца лично настаивает спортивный директор "джаллоросси" Рамон Мончи.

В текущем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 28 матчей, забил 11 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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