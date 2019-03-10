"Рома" определилась с заменой для Мончи

Ранее спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи покинул занимаемую должность.

По сведениям Calciomercato, одним из главных претендентов на его замену является скаут "Айнтрахта" Бена Манга.

Контракт Манга с клубом истекает предстоящим летом, однако римляне согласны заплатить за него компенсацию, чтобы он перебрался в клуб как можно раньше.

"Айнтрахт" демонстрирует убедительную игру в этом сезоне. В Бундеслиге после 24 туров клуб идет на пятом месте, а в Лиге Европы в первом матче 1/8 финала "Айнтрахт" сыграл вничью с "Интером".

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