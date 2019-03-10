"Рома" определилась с заменой для Мончи

Теги ромарамон родригес вердехо мончиайнтрахт франкфурт

"Рома" определилась с заменой для Мончи

Ранее спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи покинул занимаемую должность.

По сведениям Calciomercato, одним из главных претендентов на его замену является скаут "Айнтрахта" Бена Манга.

Контракт Манга с клубом истекает предстоящим летом, однако римляне согласны заплатить за него компенсацию, чтобы он перебрался в клуб как можно раньше.

"Айнтрахт" демонстрирует убедительную игру в этом сезоне. В Бундеслиге после 24 туров клуб идет на пятом месте, а в Лиге Европы в первом матче 1/8 финала "Айнтрахт" сыграл вничью с "Интером".

Читайте также: "Рома" объявила имя нового главного тренера команды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 9 марта

Главные новости дня: 9 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 26 31
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов