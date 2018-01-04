"Рома" оштрафовала Наингголана

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"Рома" оштрафовала Наингголана

Руководство "Ромы" решило наказать полузащитника Раджу Наингголана за его поведение в новогоднюю ночь.

Напомним, что 29-летний бельгиец употреблял алкоголь, курил и ругался матом, снимая происходящее на видео. Этот ролик футболист опубликовал в интернете, однако позднее удалил его и извинился.

Впрочем, без последствий для Наингголана не обошлось. Как сообщает Football Italia, хавбек оштрафован на 100 тысяч евро, а также отстранён от участия в матче 20-го тура Серии А против "Аталанты". | http://soccernews.ru

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