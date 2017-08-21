"Рома" отдала Итурбе в аренду "Тихуане"

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"Рома" отдала Итурбе в аренду "Тихуане"

Хавбек "Ромы" Хуан Итурбе на правах аренды перешел в "Тихуану", сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2018 года. Также есть пункт о выкупе футболиста за 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Итурбе провел 17 матчей за "Торино".

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