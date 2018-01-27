"Рома" отказала "Бейцзин Гуоань" в трансфере Наингголана

Теги бейджин гуоанромараджа наингголан

"Рома" отказала "Бейцзин Гуоань" в трансфере Наингголана

"Рома ответила отказом на предложение "Бейцзин Гуоань" по трансферу полузащитника Раджи Наингголана, сообщает Football Italia.

Напомним, что китайский клуб готов был заплатить за 29-летнего бельгийца 50 миллионов евро.

В этом сезоне Наингголан сыграл за "Рому" 23 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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