"Рома" отказала "Челси" в трансфере Джеко

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"Рома" отказала "Челси" в трансфере Джеко

"Рома" отказала "Челси" в трансфере нападающего Эдина Джеко, сообщает Premium Sport.

По информации источника, спортивный директор "волков" Рамон Мончи дал понять коллегам из лондонского клуба, что 31-летний босниец нужен главному тренеру команды Эусебио Ди Франческо, поэтому его переход зимой невозможен.

В этом сезоне Джеко сыграл за "Рому" 26 матчей, забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. | http://soccernews.ru

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