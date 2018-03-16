"Рома" отказала "Наполи" в продаже Алиссона

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"Рома" отказала "Наполи" в продаже Алиссона

"Наполи" пытался приобрести бразильского вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, партопейцы предлагали за голкипера 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов, но получили отказ. "Рома" оценивает бразильца не менее, чем в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном также интересуются "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль".

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