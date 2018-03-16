"Рома" отказала "Наполи" в продаже Алиссона
"Наполи" пытался приобрести бразильского вратаря "Ромы" Алиссона, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, партопейцы предлагали за голкипера 35 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов, но получили отказ. "Рома" оценивает бразильца не менее, чем в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном также интересуются "Реал", ПСЖ и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|74
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|27
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10