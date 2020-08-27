"Рома" отказала "Тоттенхэму" в покупке Дзаньоло

"Рома" отказала "Тоттенхэму" в покупке хавбека Николо Дзаньоло, утверждает Sky Sport Italy.

По данным источника, в футболисте также заинтересованы "Интер" и "Ювентус", готовые заплатить за 21-летнего игрока 50 миллионов евро. Сколько предложил "Тоттенхэм" - не сообщается.

Дзаньоло не играет с января из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

За "Рому" игрок выступает с лета 2018 года, в его активе 12 голов и 4 ассиста в 60 матчах.

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