"Рома" отказала "Тоттенхэму" в покупке Дзаньоло
"Рома" отказала "Тоттенхэму" в покупке хавбека Николо Дзаньоло, утверждает Sky Sport Italy.
По данным источника, в футболисте также заинтересованы "Интер" и "Ювентус", готовые заплатить за 21-летнего игрока 50 миллионов евро. Сколько предложил "Тоттенхэм" - не сообщается.
Дзаньоло не играет с января из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.
За "Рому" игрок выступает с лета 2018 года, в его активе 12 голов и 4 ассиста в 60 матчах.
А еще: Месси в ближайшие дни сделает публичное заявление об уходе из "Барселоны"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18