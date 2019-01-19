"Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего игрока

"Рома" отказала "Тоттенхэму" в трансфере своего нападающего Патрика Шика, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "шпоры" пытались подписать 22-летнего чеха в качестве замены для травмированного Харри Кейна, однако "волки" отклонили поступившее предложение.

В текущем сезоне Шик сыграл за "Рому" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

Что касается Кейна, то он получил травму связок голеностопа и вынужден пропустить 1,5 месяца.

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