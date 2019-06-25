"Рома" отказала "Ювентусу" в трансфере Дзаньоло
"Рома" отклонила предложение "Ювентуса" о трансфере полузащитника Николы Дзаньоло, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "старая синьора" была готова купить перспективного хавбека за 35 миллионов евро.
"Волки" ответили отказом, поскольку посчитали такие условия неприемлемыми. Римский клуб оценивает 19-летнего футболиста дороже.
"Ювентус" пока не вышел из переговоров и, возможно, предпримет ещё одну попытку заполучить игрока.
В минувшем сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17