"Рома" отказалась от услуг еще одного футболиста

"Рома" отказалась от подписания хавбека Марселя Бюхеля.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, 28-летний игрок был на просмотре у "волков", однако в клубе приняли решение отказаться от его услуг.

Отмечается, что в "Роме" сейчас нехватка футболистов в центре поля, однако клуб решил привлечь в полузащиту защитника Джанлуку Манчини. Также Амаду Диавара близок к восстановлению после травмы.

В сезоне 2017/18 Бюхель выступал за "Верону". В прошлом сезоне игрок находился без клуба.

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