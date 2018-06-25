"Рома" отказалась отпускать Алиссона в обмен на хавбека "Реала"

"Рома" отклонила очередное предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Алиссону, информирует Il Romanista.

Так, по сведениям источника, королевский клуб был готов заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 40 миллионов евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Матео Ковачича. Однако такое предложение не устроило римский клуб.

Напомним, Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал". | soccernews.ru