"Рома" отказалась отпускать Алиссона в обмен на хавбека "Реала"

Теги ромареал мадридалиссонматео ковачич

"Рома" отказалась отпускать Алиссона в обмен на хавбека "Реала""Рома" отклонила очередное предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Алиссону, информирует Il Romanista.

Так, по сведениям источника, королевский клуб был готов заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 40 миллионов евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Матео Ковачича. Однако такое предложение не устроило римский клуб.

Напомним, Неймар озвучил Пересу одно из условий своего перехода в "Реал". | soccernews.ru

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