"Рома" отклонила первое предложение "Ливерпуля" по Алиссону

"Рома" отклонила первое предложение "Ливерпуля" по своему голкиперу Алиссону, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "красные" были готовы заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 50 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило итальянский клуб.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 32 мяча в 38 матчах за "Рому".

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