"Рома" отклонила первое предложение "Ливерпуля" по Алиссону

Теги ромаливерпульалиссон

"Рома" отклонила первое предложение "Ливерпуля" по Алиссону"Рома" отклонила первое предложение "Ливерпуля" по своему голкиперу Алиссону, информирует fichajes.com.

Так, по сведениям источника, "красные" были готовы заплатить за 25-летнего вратаря "волков" 50 миллионов евро. Однако данное предложение не устроило итальянский клуб.

В нынешнем сезоне Алиссон пропустил 32 мяча в 38 матчах за "Рому".

Не пропустите: голосование за самую горячую девушку марта. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 30 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 32 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов