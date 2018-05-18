"Рома" отклонила первое предложение "Реала" по Алиссону

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"Рома" отклонила первое предложение "Реала" по Алиссону

"Рома" отклонила первое предложение мадридского "Реала" по трансферу своего вратаря Алиссона.

Как сообщает Corriere dello Sport, "волки" хотят выручить от продажи бразильского стража ворот не менее 100 миллионов евро.

Пока неизвестно, будет ли готов королевский клуб заплатить такую сумму за Алиссона.

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