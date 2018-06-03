"Рома" отклонила первое предложение "Реала" по Алиссону

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"Рома" отклонила первое предложение "Реала" по Алиссону"Рома" отклонила первое предложение мадридского "Реала" по своему голкиперу Алиссону, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что за 25-летнего вратаря "волков" королевский клуб был готов выложить 40 миллионов евро. Однако такие условия трансфера бразильца не устроили итальянцев.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, сам Алиссон заинтересован в переходе в "Реал". | soccernews.ru

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