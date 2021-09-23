"Рома" открыла пункт вакцинации на стадионе и сделала акцию для тех, кто вакцинируется

Теги ромакоронавирус

"Рома" открыла пункт вакцинации на стадионе и сделала акцию для тех, кто вакцинируетсяФото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

"Рома" открыла мобильный пункт вакцинации на домашнем стадионе Олимпико, сообщает пресс-служба римлян.

В среду и четверг (22 и 23 сентября) все жители Рима будут иметь возможность получить первую или вторуюдозу вакцины Moderna от коронавируса.

На стадионе в эти дни работают бригады врачей, медсестер и административного персонала.

Отмечается, что болельщикам "Ромы", которые вакцинируются, оформят скидку на билет на следующий домашний матч команды.

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