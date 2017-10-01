"Рома" отправила два безответных мяча в ворота "Милана"

В центральном матче седьмого тура Серии А "Милан" на своем поле принимал "Рому". Красно-черные на прошлой неделе вчистую проиграли "Сампдории", после чего главный тренер Винченцо Монтелла имел не самый приятный разговор с руководством "Милана". Поползли слухи о смене наставника, в итальянской прессе уже мелькают фамилии Липпи и Анчелотти. Именно поэтому матч против конкурента за место в Лиге чемпионов был очень важен для Монтеллы.

"Милан" активнее начал игру, провел несколько атак, но ударами их не завершил. "Рома" же неспешно катала мяч в центре поля, не торопясь переходить к атакующим действиям. Римляне сумели дождаться, когда хозяева поля допустят ошибку, едва не открыв счет в матче на 18 минуте, когда Доннарумма выбил мяч прямо на ногу Стротмана, который тут же пробил по воротам, но в цель не попал. Следом уже Флоренци выстрелил с острого угла, но на этот раз Доннарумма сыграл надежно. Также вратарь хозяев справился и с выстрелом Пеллегрини перед свистком на перерыв. "Милан" же в первом тайме моментов не имел, из восьми ударов в створ ворот попасть ни разу не удалось.

Во втором тайме команды за две минуты обменялись неплохими ударами: сначала Флоренци выскочил один на один с Доннаруммой и пробил прямо в Джанлуиджи, следом уже Бонуччи имел момент после углового, Алиссон справился с ударом защитника "Милана". Хозяева через пять минут организовали еще одну атаку: Калинич получил мяч после отскока и из выгодной позиции пробил прямо во вратаря.

Красно-черные свои моменты не реализовали, за что были наказаны на 72 минуте. Пеллегрини отобрал мяч в центре поля, отдал мяч на Джеко, тот прошел к воротам и точно пробил в правый угол, защитники "Милана" в этом эпизоде не навязали борьбу боснийскому форварду. Прошло всего пять минут, а "Рома" уже забила второй гол: Джеко выиграл воздух на левом краю атаки, сбросил мяч на Наинголлана, тот ворвался в штрафную и пробил, Доннарумма отбил мяч прямо на Флоренци, которому не составило труда удвоить счет. Тут же Алессандро мог делать дубль, но на этот раз мяч после его удара просвистел над перекладиной.

"Милан" в игру вернуться так и не сумел, более того, за десять минут до конца матча удаление заработал Чалханоглу, который срубил Наинголлана и получил вторую желтую карточку.

Команда Монтеллы проиграла второй матч подряд, не лучшая ситуация для Винченцо, каждая следующая игра может стать для него последней на посту тренера "Милана".

"Милан" – "Рома" 0:2

Голы: Джеко, 72 – 0:1; Флоренци, 77 – 0:2

"Милан": Доннарумма, Борини (Бонавентура, 84), Музаккьо, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Чалханоглу, Силва, Калинич (Кутроне, 79).

"Рома": Алиссон, Манолас (Жуан, 86), Коларов, Фацио, Перес, Де Росси, Наинголлан, Стротман (Пеллегрини, 30), Флоренци, Эль-Шаарави (Жерсон, 78), Джеко.

Удаление: Чалханоглу, 80

Вячеслав Горбачев

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