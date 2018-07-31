"Рома" отправила Малкома в "черный список": опубликовано фото

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"Рома" отправила Малкома в "черный список": опубликовано фото

Пресс-служба "Ромы" занесли бразильского полузащитника Малкома в "черный список" в твиттере.

Теперь в твиттере римлян запрещены любые уведомления, связанные с бразильцем.

Напомним, что 21-летний Малком должен быть стать игроком "Ромы", но в последний момент решил перейти в "Барселону".

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