"Рома" отправила Малкома в "черный список": опубликовано фото

Пресс-служба "Ромы" занесли бразильского полузащитника Малкома в "черный список" в твиттере.

Теперь в твиттере римлян запрещены любые уведомления, связанные с бразильцем.

Напомним, что 21-летний Малком должен быть стать игроком "Ромы", но в последний момент решил перейти в "Барселону".

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