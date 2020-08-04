"Рома" озвучила "Зениту" и "Лос-Анджелес Гэлакси" цену на Пасторе

Стало известно, за какую сумму "Рома" готова продать атакующего полузащитника Хавьера Пасторе.

По информации TNT Sports, "волки" оценивают аргентинца в 10 миллионов евро.

На 31-летнего футболиста претендуют питерский "Зенит" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

В феврале 2019 года сообщалось, что "сине-бело-голубые" пытались купить Пасторе, но тогда игрок отказался переезжать в Россию.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Рому" 15 матчей и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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