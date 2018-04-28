"Рома" перед ответной игрой с "Ливерпулем" размялась на "Кьево"

Теги ромакьево

"Рома" перед ответной игрой с "Ливерпулем" размялась на "Кьево"

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Рома" разгромила "Кьево".

"Рома" – "Кьево" 4:1

Голы: Шик, 9 - 1:0, Джеко, 40 - 2:0, Эль-Шаарави, 65 - 3:0, Джеко, 67 - 4:0, Инглезе, 88 - 4:1

"Рома": Алиссон, Фасио, Коларов, Бруно Перес, Жезус, Пеллегрини (Гоналон, 79), де Росси, Наингголан, Эль-Шаарави, Шик (Манолас, 60), Джеко (Жерсон, 84).

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Бани (Гамберини, 46), Томович, Депаоли (Ярошиньски, 28), Хетемай, Ригони, Радованович, Кастро (Бирса, 79), Пуччарелли, Инглезе.

Предупреждения: Коларов (24), Хетемай (28).

Удаление: Жезус (56).

На 59-й минуте Инглезе не реализовал пенальти. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 34 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Фиорентина 34 51
9 Сампдория 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кротоне 34 31
17 Кьево 35 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
Полная таблица

топ-5 тегов