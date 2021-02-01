"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса"

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"Рома" перехватила трансферную цель "Ювентуса"

Римская "Рома" оформила трансфер защитника "Далласа" Брайана Рейнольдса, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб арендовал футболиста на полгода с обязательством последующего выкупа за 7,5 миллионов евро. В борьбе за талантливого американца римляне опередили "Ювентус".

19-летний Рейнольдс является воспитанником "Далласа". Всего он провел за клуб 31 матч и отдал шесть результативных передач.

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