"Рома" переиграла "Специю" благодаря голу на 92-й минуте

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Рома" в родных стенах взяла верх над "Специей".

"Волки" выиграли со счётом 4:3, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Три очка римской команде принёс гол Лоренцо Пеллегрини на 92-й минуте, также отметим дубль экс-форварда "Реала" Борхи Майораля.

"Рома" – "Специя" - 4:3

Голы: 1:0 – 17 Майораль, 1:1 – 24 Пикколи, 2:1 – 52 Майораль, 3:1 – 55 Карсдорп, 3:2 – 59 Фариас, 3:3 – 90 Верде, 4:3 – 90+2 Пеллегрини.

"Рома": Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Кумбула, Карсдорп (Бруно Перес, 81), Пеллегрини, Верету, Карлес Перес (Диавара, 89), Вильяр (Кристанте, 67), Рожер, Майораль.

"Специя": Проведель, Шабо (Эрлич, 80), Делль`Орко (Бастони, 58), Терци, Маркицца, Эстевес, Маджоре (Акампора, 58), Агум, Джаси (Верде, 80), Пикколи (Галабинов, 33), Фариас.

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