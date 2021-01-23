"Рома" переиграла "Специю" благодаря голу на 92-й минуте
В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Рома" в родных стенах взяла верх над "Специей".
"Волки" выиграли со счётом 4:3, забив победный мяч в компенсированное ко второму тайму время.
Три очка римской команде принёс гол Лоренцо Пеллегрини на 92-й минуте, также отметим дубль экс-форварда "Реала" Борхи Майораля.
"Рома" – "Специя" - 4:3
Голы: 1:0 – 17 Майораль, 1:1 – 24 Пикколи, 2:1 – 52 Майораль, 3:1 – 55 Карсдорп, 3:2 – 59 Фариас, 3:3 – 90 Верде, 4:3 – 90+2 Пеллегрини.
"Рома": Лопес, Спинаццола, Смоллинг, Кумбула, Карсдорп (Бруно Перес, 81), Пеллегрини, Верету, Карлес Перес (Диавара, 89), Вильяр (Кристанте, 67), Рожер, Майораль.
"Специя": Проведель, Шабо (Эрлич, 80), Делль`Орко (Бастони, 58), Терци, Маркицца, Эстевес, Маджоре (Акампора, 58), Агум, Джаси (Верде, 80), Пикколи (Галабинов, 33), Фариас.
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