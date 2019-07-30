"Рома" переманила таланта из ПСЖ

Нападающий Рубен Провиденс перешёл из "ПСЖ" в "Рому", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта 18-летнего француза с "волками" пока неизвестны.

СМИ утверждают, что римляне купили перспективного форварда за 0,5 миллиона евро. Также ПСЖ полагается процент от суммы последующей продажи игрока.

Провиденс не успел дебютировать за основную команду парижан. В прошлом розыгрыше юношеской Лиги УЕФА он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 6 матчах.

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