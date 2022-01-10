"Рома" первой в истории Серии А выставила в стартовом составе трёх англичан

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"Рома" первой в истории Серии А выставила в стартовом составе трёх англичан

Фото твиттер "Ромы"

"Рома" стала автором уникального достижения в чемпионате Италии, сообщает Opta.

"Волки" первыми в истории Серии А выставили в стартовом составе трёх англичан.

В матче с "Ювентусом" (3:4) на поле с первых минут вышли защитник Крис Смоллинг, хавбек Энсли Мэйтленд-Найлз и форвард Тэмми Абрахам.

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