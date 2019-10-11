"Рома" планирует переманить лидера "Локомотива"
Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк заинтересовал "Рому", сообщают российские СМИ.
"Волки" намерены купить 29-летнего поляка во время зимнего трансферного окна и готовы предложить за него 20 миллионов евро.
Впрочем, "железнодорожники" вряд ли захотят терять одного из своих лидеров посреди сезона. Тем более, сам футболист не горит желанием менять клуб.
В текущем сезоне Крыховяк провёл за "Локомотив" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
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|7
|16
|4
|Наполи
|7
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|Лацио
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|11
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|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
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|14
|Удинезе
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|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3