"Рома" планирует переманить лидера "Локомотива"

Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк заинтересовал "Рому", сообщают российские СМИ.

"Волки" намерены купить 29-летнего поляка во время зимнего трансферного окна и готовы предложить за него 20 миллионов евро.

Впрочем, "железнодорожники" вряд ли захотят терять одного из своих лидеров посреди сезона. Тем более, сам футболист не горит желанием менять клуб.

В текущем сезоне Крыховяк провёл за "Локомотив" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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