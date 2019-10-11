"Рома" планирует переманить лидера "Локомотива"

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"Рома" планирует переманить лидера "Локомотива"

Хавбек московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк заинтересовал "Рому", сообщают российские СМИ.

"Волки" намерены купить 29-летнего поляка во время зимнего трансферного окна и готовы предложить за него 20 миллионов евро.

Впрочем, "железнодорожники" вряд ли захотят терять одного из своих лидеров посреди сезона. Тем более, сам футболист не горит желанием менять клуб.

В текущем сезоне Крыховяк провёл за "Локомотив" 14 матчей, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Комментарии

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lilitutenkov

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Результативных действий больше, чем у Смолова

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