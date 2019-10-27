"Рома" победила "Милан" благодаря голам Джеко и Дзаньоло (видео голов)

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" выиграла у "Милана" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принесли голы Джеко и Дзаньоло. У гостей отличился Тео.

Благодаря победе "Рома" поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 12-й позиции.

"Рома" – "Милан" - 2:1 (1:0)

Голы: Джеко, 38 - 1:0, Тео, 55 - 2:0, Дзаньоло, 58 - 2:1

"Рома": Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Четин, 77), Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Перотти (Антонуччи, 53), Верету, Фасио, Джеко.

"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 52), Тео, Романьоли, Мусаккьо, Биглия (Беннасер, 72), Лукас Пакета (Пентек, 63), Чалханоглу, Кессье, Сусо, Рафаэл Леау.

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