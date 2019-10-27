"Рома" победила "Милан" благодаря голам Джеко и Дзаньоло (видео голов)
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Рома" выиграла у "Милана" со счетом 2:1. Победу римскому клубу принесли голы Джеко и Дзаньоло. У гостей отличился Тео.
Благодаря победе "Рома" поднялась на пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" остался на 12-й позиции.
"Рома" – "Милан" - 2:1 (1:0)
Голы: Джеко, 38 - 1:0, Тео, 55 - 2:0, Дзаньоло, 58 - 2:1
"Рома": Лопес, Смоллинг, Спинаццола (Четин, 77), Коларов, Манчини, Дзаньоло (Сантон, 83), Пасторе, Перотти (Антонуччи, 53), Верету, Фасио, Джеко.
"Милан": Доннарумма, Конти (Калабрия, 52), Тео, Романьоли, Мусаккьо, Биглия (Беннасер, 72), Лукас Пакета (Пентек, 63), Чалханоглу, Кессье, Сусо, Рафаэл Леау.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Кальяри
|9
|15
|7
|Парма
|9
|13
|8
|Лацио
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4