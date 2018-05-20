"Рома" победила "Сассуоло" и заняла третье место в Серии А

В матче 38-го тура чемпионата Италии "Рома" на выезде победила "Сассуоло" благодаря автоголу Джанлуки Пеголо. Благодаря этой победе римляне заняли третье место в Серии А и завоевали место в Лиге Чемпионов, "Сассуоло" финишировал на 11-й позиции.

"Сассуоло" – "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Пеголо, 45 (автогол) - 0:1

"Сассуоло": Пеголо, Ачерби, Пелузо (Летсхерт, 59), Рожерио, Лемос, Маньянелли, Миссироли (Бьондини, 85), Политано, Данкан, Берарди (Эль-Бабакар, 73), Аджапонг.

"Рома": Скорупски, Фасио, Манолас, Коларов, Пеллегрини, Флоренци (Капрадосси, 76), Стротман, Гоналон, Перотти (Жерсон, 80), Шик (Эль-Шаарави, 72), Джеко.

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