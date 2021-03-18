"Рома" победила "Шахтер" благодаря дублю форварда "Реала"

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"Рома" победила "Шахтер" благодаря дублю форварда "Реала"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" на выезде обыграла "Шахтер" со счетом 2:1 и завоевала путевку в четвертьфинал. 

Победу итальянскому клубу принес дубль Борхи Майораля, который арендован у мадридского "Реала". В составе "горняков" отличился Жуниор Мораес.

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия - 1:2 (0:0) - первый матч - 0:3
Голы: Майораль, 48 - 0:1, Мораес, 59 - 1:1, Майораль, 72 - 1:2

"Шахтер": Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Тете (Марлос, 60), Маркос Антонио, Соломон (Судаков, 77), Мораес (Дентиньо, 76).

"Рома": Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро (Эль-Шаарави, 75), Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль.

Не пропустите: Тренер "Ромы" ответил на предложение "Спартака". | http://soccernews.ru
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