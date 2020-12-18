"Рома" победила "Торино" и вышла на 4 строчку Серии А

12 тур итальянской Серии А завершился матчем в Риме. "Рома" принимала "Торино". Игра завершилась со счетом 3:1.



Победа позволила римлянам набрать 24 очка и подняться на 4 место, которое дает путевку в Лигу Чемпионов. Гости остаются в зоне вылета. У них 6 баллов и 19 строчка в таблице.

"Рома" - "Торино" 3:1 (2:0)

Голы: Мхитарян, 27 - 1:0, Верету, 43 (пенальти) - 2:0, Пеллегрини, 68 - 3:0, Белотти, 73 - 3:1

Удаление: Синго, 14

"Рома": Лопес, Бруно Перес (Карсдорп, 46), Рожер, Смоллинг, Спинаццола (Калафьори, 71), Мхитарян, Вильяр (Педро, 60), Пеллегрини, Верету, Манчини (Кумбула, 46), Джеко (Майораль, 59).