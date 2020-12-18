"Рома" победила "Торино" и вышла на 4 строчку Серии А

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"Рома" победила "Торино" и вышла на 4 строчку Серии А12 тур итальянской Серии А завершился матчем в Риме. "Рома" принимала "Торино". Игра завершилась со счетом 3:1.

Победа позволила римлянам набрать 24 очка и подняться на 4 место, которое дает путевку в Лигу Чемпионов. Гости остаются в зоне вылета. У них 6 баллов и 19 строчка в таблице.

"Рома" - "Торино" 3:1 (2:0)

Голы: Мхитарян, 27 - 1:0, Верету, 43 (пенальти) - 2:0, Пеллегрини, 68 - 3:0, Белотти, 73 - 3:1
Удаление: Синго, 14

"Рома": Лопес, Бруно Перес (Карсдорп, 46), Рожер, Смоллинг, Спинаццола (Калафьори, 71), Мхитарян, Вильяр (Педро, 60), Пеллегрини, Верету, Манчини (Кумбула, 46), Джеко (Майораль, 59).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Буонджорно (Бонаццоли, 77), Войнович, Войвода, Гояк (Ансальди, 23; Эдера, 45), Линетти, Лукич (Сегре, 46), Мейте (Ринкон, 46), Бремер, Белотти.

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