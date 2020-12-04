"Рома" победила "Янг Бойз", "Наполи" сыграл вничью с АЗ
Завершились два матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы. "Рома" на своем поле добилась победы над "Янг Бойз" со счетом 3:1, АЗ и "Наполи" разошлись миром - 1:1.
"Рома" Италия – "Янг Бойз" Швейцария - 3:1 (1:1)
Голы: Нсаме, 34 - 0:1, Майораль, 44 - 1:1, Калафьори, 59 - 2:1, Джеко, 81 - 3:1
"Рома": Лопес, Калафьори, Жезус, Рожер (Спинаццола, 46), Бруно Перес, Вильяр (Пеллегрини, 60), Кристанте (Фасио, 65), Карлес Перес, Диавара, Педро (Мхитарян, 46), Майораль (Джеко, 60).
"Янг Бойз": фон Балльмос, Хефти, Лефор, Камара, Гарсия (Элиа, 68), Нгамале (Мамбимби, 76), Ридер (Сьерро, 58), Фасснахт, Эбишер (Гаудино, 67), Цезигер, Нсаме (Сьебатшо, 76).
АЗ Нидерланды - "Наполи" Италия - 1:1 (0:1)
Голы: Мертенс, 6 - 0:1, Мартинс Инди, 53 - 1:1
АЗ: Бизот, Мартинс Инди, Сугавара, Хацидьякос, Вейндал, Абуклал (Карлссон, 82), Копмейнерс, Гудмундссон (Боадю, 70), де Вит, Стенгс, Мидтше.
"Наполи": Оспина, Гулям (Мариу Руй, 66), Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Фабиан Руис (Элмаз, 57), Зелиньски (Петанья, 61), Политано (Лосано, 61), Бакайоко, Инсинье, Мертенс (Демме, 66).
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