"Рома" побеждает "Лацио" в столичном дерби

Тринадцатый тур итальянской Серии А начинался с центрального матча в Риме между "Ромой" и "Лацио". К очному противостоянию столичные клубы подходили с отличными показателями в чемпионате, имея длительные победные серии. Дерби должно было ответить на вопрос: кто на данный момент может называть себя сильнейшей римской командой?

Встреча началась с острейшей атаки гостей. В этой роли номинально выступали сегодня "орлы". Из глубины последовала длинная разрезающая передача в направлении Иммобиле, который вышел на рандеву с голкипером и отправил снаряд в сетку ворот. Однако за мгновение до этого арбитр возвестил о положении вне игры и взятие ворот было отменено.

Хозяева поля огрызнулись на 9-й минуте. Найнгголан устремился в атаку и заработал для своей команды опасный штрафной. Последовала подача на дальнюю штангу в исполнении Коларова, но игроки "Ромы" не сумели предугадать замысел своего одноклубника.

Первый же голевой момент "волки" создали в середине тайма. Перотти сумел прорваться по флангу и выполнил подачу в центр штрафной, а там выше всех выпрыгнул Эдин Джеко, который кивком головы направлял сферу точно под правую стойку, но снаряд пролетел рядом со штангой.

Ближе к исходу получаса игры создалось впечатление, что инициатива переходит в руки игроков "Лацио", но подопечные Ди Франческо опаснейшим выпадом поспешили опровергнуть это. Хозяева заработали угловой на правом фланге, после чего последовала подача на ближнюю штангу, где Джеко сумел опередить оппонентов и мощно выстрелил по воротам Стракоши. Однако голкипер "орлов" каким-то чудом отбил мяч.

До конца тайма ничего интересного на поле уже не происходило. Команды явно берегли силы на вторую половину матча. Она же началась просто ужасно для гостей. Так на 48-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Лацио". В этом эпизоде Коларов принял сферу на линии штрафной, попытался обойти соперника и получил удар по ногам. Арбитр матча со стопроцентной уверенностью указал на точку, не пришлось даже смотреть видео повтор. К мячу подошел Перотти и, сделав два коротких шага с места, пнул сферу точно в правый угол – 1:0.

Не успела команда Симоне Индзаги прийти в себя, как получила в свои ворота второй мяч. Найнголлан получил мяч в 30 метрах от ворот, продвинулся вперед и пальнул между двух защитников "орлов". Мяч полетел точно в левый угол и Стракоша ничего не смог поделать – 2:0. Эти мячи стали полной неожиданностью для всех абсолютно, но публика была счастлива!

Гостям ничего не оставалось, как идти ва-банк. Наставник "Лацио" выпустил на поле Нани и Джордана Лукаку. Со временем "орлам" удалось перевести ход игры на половину поля соперников. Результатом атакующих действий команды Индзаги стал заработанный пенальти на 71-й минуте. После подачи с правого фланга игрок "Ромы" подыграл себе рукой в собственной штрафной. Арбитр встречу остановил и отправился смотреть видеоповтор. После совещания с коллегами пенальти в ворота хозяев поля все же был назначен. Иммобиле пробил точно под левую штангу – 2:2.

Концовка матча обещала стать жаркой. Хозяева сконцентрировались на обороне собственных ворот, гости сбились на навал. В одном из эпизодов Иммобиле "рисовал" еще один одиннадцатиметровый удар, но арбитр остался непреклонен. К основному времени встречи было добавлено шесть минут. Но и они не помогли команде Индзаги создать хоть что-нибудь для спасения результата.

"Рома" одерживает победу в тяжелейшем матче и набирает 30 очков, что позволяет команде Ди Франческо догнать в таблице "Интер", идущий на третьем месте.

"Рома" – "Лацио" – 2:1

Голы: Перотти, 49, с пенальти – 1:0. Найнголлан, 53 – 2:0. Иммобиле, 72, с пенальти – 2:1.

"Рома": Алиссон, Флоренции (Перес, 80), Фасио, Манолас, Коларов, Де Росси, Строотман, Найнголлан (Жесус, 85), Перотти, Джеко, Эль-Шаарави (Герсон, 73).

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Де Врей, Раду (Патрисио, 77), Лейва (Нани, 58), Пароло, Лулич (Д.Лукаку, 58), Марушич, Альберто, Милинкович-Савич, Иммобиле.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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