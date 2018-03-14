"Рома" побеждает "Шахтер" с нужным счетом и выходит в четвертьфинал

В одном из вторничных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА итальянская "Рома" принимала донецкий "Шахтер". После первого поединка соперников "горняки" имели небольшое преимущество (2:1), однако римлянам для прохода в следующий раунд нужен был один гол. Именно команда Эусебио Ди Франческо считалась фаворитом встречи, и подтвердить это "волки" поспешили уже с первых минут матча.

В стартовой же атаке хозяева поля довели дело до удара. Джеко стрелял с линии штрафной, но попал прямо в руки Пятову. Еще некоторое время гости прижимались к собственной штрафной, но минуты с 7-8 донецкий клуб перехватывает инициативу в матче. После парочки угловых чемпион Украины заработал перспективный штрафной, после розыгрыша которого Флоренции едва не срезал мяч в свои ворота.

Середину тайма игроки "Ромы" провели без мяча. "Шахтер" уверенно вел игру, не давая сопернику даже приблизиться к владениям Пятова. Но и сам не рисковал идти большими силами вперед. Команды долгое время играли без ворот.

Римляне эпизодами включались и тогда оборона "горняков" работала на полную. Так в одном из эпизодов Пятов после прострела успел смахнуть мяч с ноги Джеко. Опасным был навес от Коларова, но Ундер не доставал мяч. Команда Паулу Фонсеки также могла найти свой шанс. Так Тайсон сильно пробивал из-за штрафной, мяч полетел над перекладиной. А самый явный момент имел Феррейра, когда обокрал в центре поля Фасио и выбежал под углом к воротам. Однако аргентинский защитник "Ромы" догнал визави и сделал все возможное, чтобы аргентинский нападающий "Шахтера" не смог пробить как следует.

В похожем ключе начался и второй тайм. "Шахтер", казалось, быстро остудил пыл хозяев поля, которые ринулись в атаку. Но когда есть высочайший класс, достаточно одного паса. Это и продемонстрировали Стротман и Джеко на 52-й минуте. Кевин из центра поля в касание отправил боснийца к воротам, рывок которого просмотрели Бутко и Ракицкий. Джеко вышел один на один с Пятовым и отправил тому мяч между ног – 1:0.

Теперь уже "Шахтеру" нужно было включаться, а римляне могли позволить себе окопаться на своей половине поля. Игроки "Ромы" выстроили автобус, но при этом не упускали возможность поразить ворота соперника еще раз. Так в середине тайма отличным ударом завершал контратаку Джеко, но мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки.

В итоге время стремительно бежало для "горняков", а создать ничего не удавалось. Постепенно у игроков донецкой команды стали сдавать нервы, за что Фред и Степаненко получили по желтой. А на 78-й минуте гости упустили выпад Джеко, который вырвался на ворота, и Ордецу ничего не оставалось, как фолить на игроке "Ромы". Арбитр справедливо удалил защитника "Шахтера".

К чести "горняков" они и в меньшинстве старались забить столь важный гол. На последних минутах матча команда Паулу Фонсеки устроила настоящий штурм ворот римского клуба, но добиться успеха не смогла. А вот Феррейра отметился и не с лучшей стороны. В одном из эпизодов аргентинец в буквальном смысле наказал парня, который подает мячи, за то, что тот медлил отдать сферу, и вытолкнул его за бортик. Между игроками команд едва не вспыхнула потасовка а "Олимпико" свистел и гудел еще минут пять.

В итоге "Роме" хватило в ответной встрече одного гола Джеко для выхода в четвертьфинал. Эх, если бы забил Феррейра в Харькове третий гол в ворота римлян в компенсированное время…

"Рома" – "Шахтер" – 1:0

Голы: Джеко, 52 – 1:0.

"Рома": Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Росси, Стротман, Наингголан, Ундер (Жерсон, 65), Перотти, Джеко (Эль-Шаарави, 89).

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Патрик, 74), Фред, Бернард, Тайсон, Марлос (Дентиньо, 82), Феррейра.

Удаление: Ордец, 79.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте: Автобус дальше не едет: "Севилья" выбивает "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов