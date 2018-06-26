"Рома" поблагодарила Наингголана, перешедшего в "Интер"

"Рома" представила видеоролик с лучшими моментами игры бельгийского полузащитника Раджи Наингголана, который перешел в "Интер".

Видео: Лучшие эпизоды из карьеры Наингголана в "Роме".

Напомним, что "Интер" заплатил за 30-летнего Наингголана 24 миллиона евро. Сам хавбек заявил, что решение о трансфере приняло руководство римского клуба.

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