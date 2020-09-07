"Рома" поборется за трансферную цель "Барселоны"

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"Рома" поборется за трансферную цель "Барселоны"

У "Барселоны" появился конкурент в гонке за нападающим "Лиона" Мемфисом Депаем.

Как заявил президент французского клуба Жан-Мишель Ола, помимо "сине-гранатовых" на голландца претендует "Рома".

Ранее сообщалось, что "Барса" готова заплатить за форварда 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" планирует купить Депая и Вейналдума за 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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