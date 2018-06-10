"Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны"

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"Рома" подготовила новый контракт для победителя "Барселоны"

"Рома" намерена продлить контракт с главным тренером Эусебио Ди Франческо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб предложил специалисту новое соглашение до лета 2021 с улучшенными финансовыми условиями.

В минувшем сезоне "Рома" под руководством 48-летнего Ди Франческо заняла третье место в Серии А, а также дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, обыграв в четвертьфинале "Барселону".

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