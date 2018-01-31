"Рома" подписала аргентинского бека

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"Рома" подписала аргентинского бека

Аргентинский защитник лиссабонского "Спортинга" Джонатан Силва стал игроком "Ромы", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа. В составе "волков" аргентинец станет заменой Эмерсону, который перешел в "Челси".

23-летний Силва выступал за "Спортинг" с 2014 года, провел за клуб 43 матча и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Бока Хуниорс". Ранее играл за "Эстудиантес". За сборную Аргентины сыграл 2 матча. Обладатель Кубка Португалии, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

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